Примаков заявил об ударе Израиля по партнерскому Русскому дому в Ливане

Израильская авиация атаковала партнерский культурный центр «Русский дом» в ливанском городе Набатия, сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, директор центра Асаад Дейя жив и находится в безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Россотрудничества Евгений Примаков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Глава Россотрудничества Евгений Примаков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Удар не был ничем спровоцирован. Официальное представительство Россотрудничества, РЦНК (он же Русский дом) в Бейруте на связи с коллегами. Официальное заявление Россотрудничества последует чуть позже»,— написал господин Примаков в Telegram-канале.

Сегодня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию на юге Ливана. В ЦАХАЛе заявили, что проводят ограниченные целенаправленные рейды против инфраструктуры шиитской группировки «Хезболла», вступившей в конфликт на стороне Ирана.

Операция стала ответом на ракетные удары «Хезболлы» по израильской территории после начала 28 февраля военной кампании США и Израиля против Ирана. По данным ливанского Минздрава, в ходе боевых действий погибли почти 400 жителей страны, Израиль сообщил о гибели двух своих военных.