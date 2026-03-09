Спорное «бессмертие»

Страницы призраков с искусственным интеллектом вызвали споры в сети. В центре внимания оказался новый инструмент, который дает новую жизнь аккаунтам погибших пользователей. Его запатентовала корпорация Марка Цукерберга Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) получила патент на большую языковую модель, которая имитирует поведение человека в соцсетях после его смерти. Двойник сможет ставить лайки, отвечать на комментарии и писать сообщения. Пользователи в сети обсуждают, насколько привлекательна идея цифрового бессмертия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annegret Hilse / Reuters Фото: Annegret Hilse / Reuters

Человек умер, а его соцсети продолжают жить. Цифровой двойник ставит лайки, посещает странички своих друзей и даже комментирует их публикации. Возможно, звонит им по видеосвязи или отправляет голосовые. Сценаристы «Черного Зеркала» уже давно об этом рассказали, а вот Марк Цукерберг — запатентовал.

Отмечается, что нейросеть сможет подстраховать на случай не только смерти, но и длительного отсутствия блогера. Инвесторов могла бы эта идея заинтересовать, говорит главный редактор itzine.ru Сергей Кузнецов. Впрочем, он слабо верит в ее реализацию: ««Подобные стартапы уже появлялись. Например, была история в одной из социальных сетей: после смерти человека все его посты загрузили в нейросеть и на их основе сделали Telegram-бота, который отвечает в его стилистике. На вопрос, зачем это нужно, ответить довольно сложно. После смерти Владимира Вольфовича Жириновского тоже пытались "оживить" его с помощью нейросети — это показывали на одной из выставок.

Выглядело это довольно странно и даже немного крипово, напоминая эффект "зловещей долины".

Инвесторы в таких проектах, как правило, люди довольно одиозные. Я подозреваю, что часть из них готова вкладывать деньги примерно по той же логике, по которой люди платят за криоконсервацию собственных тел — за некий мифический шанс на то, что однажды их можно будет восстановить из замороженной камеры».

Тема цифрового бессмертия давно будоражит умы не только финансистов, но и компаний. Так, пять лет назад Microsoft запатентовала похожую технологию чат-ботов, имитирующих умерших людей. А в 2024-м в России был анонсирован сервис психологической помощи якобы можно загрузить аудиозапись человека, которого нет в живых, и после позвонить ему по специальному номеру. 30 минут общения в месяц стоили 1 тыс. руб., а вот за 3,5 тыс. руб. можно общаться с миром мертвых уже два часа. Однако патент вовсе не означает реализацию идеи в будущем, говорит директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов: «Людей в первую очередь пугают вопросы, связанные с сохранностью личной жизни и кибербезопасностью. Крупные модели обучаются на огромных массивах данных, в том числе на изображениях пользователей из социальных сетей. Двойники умерших людей — тоже результат работы таких систем.

Поэтому, если говорить откровенно, паниковать из-за того, что нечто подобное может происходить после смерти человека, уже даже не приходится — технологически многое из этого возможно и сегодня.

При этом попытки компаний получить патент на ту или иную разработку вовсе не означают, что она обязательно будет внедрена. Крупные технологические гиганты, пытаясь предсказать будущие тренды и располагая значительными бюджетами, просто инвестируют средства в разные направления и экспериментальные разработки».

Впрочем, пользователи в соцсетях сразу вспомнили о зомби-интернете. Это конспирологическая теория, последователи которой верят, что всемирная сеть скончалась еще десять лет назад, и сейчас каждый второй клик принадлежит не человеку, а машине. Сервисы для воскрешения мертвых только подогревают эти страхи. Однако есть здесь и юридические риски. Например, кому будет принадлежать такой аккаунт, говорит руководитель направления «Разрешение IT & IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле: «Сам по себе аккаунт может рассматриваться как имущественное право, особенно если на нем размещены результаты интеллектуальной деятельности. В таком случае после смерти владельца он входит в наследственную массу и распределяется между наследниками, если иное не указано, например, в завещании. Человек может заранее определить, что считает необходимым продолжить ведение этого аккаунта.

Однако здесь возникает интересный правовой вопрос: как регулировать ситуацию, если к аккаунту подключается бот. Например, если родственники испытывают нравственные страдания из-за того, что страница ведет себя так, будто человек все еще жив, у них могут возникнуть претензии. И тогда потребуется четкое юридическое регулирование таких случаев».

Но куда большие риски здесь связаны не с кибербезопасностью или юридическими правами, а с этическими нюансами. Как обращают внимание психологи, после утраты близкого человеку нужно время, чтобы это принять и, в конце концов, жить дальше. А искусственный интеллект хочет вмешаться в трагичный, но такой естественный ход событий. К тому же, если чат-бот по какой-то причине перестанет существовать или стоимость подписки будет расти с каждым месяцем, людям придется расстаться и с этой иллюзией. Вторую смерть пережить сложнее.

Анна Кулецкая