Финал Гран-при России в Челябинске
Мужчины. 1. Петр Гуменник — 303,16 балла (103,62 балла за короткую программу + 199,54 балла за произвольную). 2. Евгений Семененко — 286,97 (98,52 + 188,45). 3. Николай Угожаев — 286,47 (99,53 + 186,94).
Женщины. 1. Алиса Двоеглазова — 220,73 балла (76,29 балла за короткую программу + 144,44 балла за произвольную). 2. Дарья Садкова — 212,35 (72,71 + 139,64). 3. Камилла Нелюбова — 210,67 (72,31 + 138,36).
Пары. Александра Бойкова—Дмитрий Козловский — 224,85 балла (80,12 балла за короткую программу + 144,73 балла за произвольную). 2. Анастасия Мишина—Александр Галлямов — 220,10 (80,13 + 139,97). 3. Екатерина Чикмарёва—Матвей Янченков — 216,49 (75,33 + 141,16).
Танцы. 1. Александра Степанова—Иван Букин — 220,70 балла (88,85 балла за ритм-танец + 131,85 балла за произвольный танец). 2. Василиса Кагановская—Максим Некрасов — 216,05 (87,61 + 128,44). 3. Екатерина Миронова—Олег Устенко — 204,36 (81,48 + 122,88).