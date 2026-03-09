В ЕС осудили удары Ирана по странам Ближнего Востока

В Евросоюзе осудили атаки Ирана на объекты в странах Ближнего Востока. Об этом сообщили в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошты после переговоров с главами стран региона.

«Европейский союз является давним и надежным партнером для региона в эти непростые моменты и готов внести вклад всеми возможными способами, чтобы способствовать деэскалации ситуации и содействовать возвращению за стол переговоров»,— отмечается в заявлении (цитата по ТАСС).

На встрече присутствовало руководство ОАЭ, Ливана, Катара, Ирака, Иордании, Египта, Бахрейна, Сирии, Турции, Армении, Кувейта, Саудовской Аравии и Омана. Участники переговоров также обсудили последствия атак на энергетическую инфраструктуру и закрытие Ормузского пролива. В ЕС отметили, что готовы усилить свои морские операции на Ближнем Востоке для защиты судоходных путей.

28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана. В ответ иранские власти атаковали американские военные базы в странах Персидского залива, в том числе в ОАЭ, Катаре, Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии. Временный руководящий совет Ирана постановил прекратить удары по государствам региона, если они прекратят поддерживать американо-израильскую военную операцию.

О развитии ситуации — в онлайн-трансляции «Ъ».