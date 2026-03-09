В горах Дагестана ожидается сильный дождь и понижение температуры

В горных и предгорных районах Дагестана 9-10 марта ожидаются сильный дождь, снег, понижение температуры и образование гололедицы на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Госавтоинспекции со ссылкой на данные метеослужб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Управление Госавтоинспекции рекомендует водителям по возможности воздержаться от поездок в указанные районы.

В случае необходимости выезда, отметили в ведомстве, следует соблюдать безопасную скорость, увеличивать дистанцию между транспортными средствами, избегать резких маневров и торможений, а также учитывать состояние дорожного покрытия.

Наталья Белоштейн