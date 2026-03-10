Судьям убавили указаний свыше

Запрос Комитета по правам человека (КПЧ) ООН о принятии временных мер имеет для российских судов рекомендательный, а не обязательный характер. Об этом говорится в постановлении президиума Верховного суда (ВС), с которым ознакомился “Ъ”. После выхода РФ из Европейской конвенции по правам человека КПЧ остался, по сути, единственной альтернативой Страсбургскому суду, но полноценной заменой он никогда не станет, предупреждает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Президиум ВС отменил решение коллегии по административным делам по делу о выселении мурманских пенсионеров из единственного жилья. Ранее коллегия приостановила процесс выселения по запросу КПЧ ООН, но высшая инстанция ВС пришла к выводу, что такая позиция нарушает публичные интересы в сфере исполнительного производства и не соответствует международно-правовым обязательствам государства.

Исполнение судебного решения — самостоятельная гарантия государственной защиты прав и свобод человека, отмечается в постановлении президиума, с которым ознакомился “Ъ”.

А возможность принудительного исполнения решения суда «обладает фундаментальной для правопорядка, государства и общества значимостью», указал ВС.

Весной прошлого года административная коллегия ВС удовлетворила кассационную жалобу Лидии и Олега Казориных, которые оспаривали действия судебного пристава, выселявшего их за долги из единственного жилья. ВС расценил как серьезное нарушение отказ пристава исполнить обеспечительные меры по запросу КПЧ ООН, который предложил приостановить выселение госпожи Казориной до рассмотрения ее жалобы в КПЧ, поданной еще в 2023 году.

Коллегия указала, что нижестоящие инстанции обязаны обеспечить выполнение международных договоров РФ, имеющих приоритет над нормами национального права (см. “Ъ” от 21 апреля 2025 года). Однако в феврале 2026 года президиум ВС пришел к выводу, что отказ был законным, а вот позиция административной коллегии нарушает конституционные права граждан и публичные интересы в сфере исполнительного производства.

Россия — участник Международного пакта о гражданских и политических правах и факультативного протокола к нему, который предусматривает процедуру рассмотрения индивидуальных обращений в КПЧ, подтвердил президиум ВС.

На основании этих документов КПЧ может просить государство принять в срочном порядке временные меры, однако они не обязывают нашу страну исполнять такие запросы. Просьба КПЧ носит рекомендательный характер и не является безусловным основанием для принятия соответствующего решения.

Тем более что обращение в КПЧ ООН не входит в перечень оснований для приостановки приставом процедуры исполнения решений. Соответствующий вопрос заявители должны были поставить перед судом, но они этого не сделали.

Кроме того, считает президиум ВС, необоснованное приостановление исполнительного производства может стать препятствием для реализации конституционного права на судебную защиту, ведь она не может быть признана действенной, если судебный акт своевременно не исполняется.

Действительно, национальным законодательством не урегулирован порядок исполнения решений КПЧ ООН о применении обеспечительных мер, говорит адвокат Московской муниципальной коллегии адвокатов Алексей Лаптев, представлявший мурманских заявителей.

Разъяснение такого порядка, данное ВС, по его мнению, противоречит природе обеспечительных мер, которые КПЧ ООН принимает только при наличии реальной и непосредственной угрозы заявителям, то есть в случаях, требующих немедленного реагирования со стороны властей. Теперь адвокат намерен обратиться в Конституционный суд, который ранее уже высказывался о необходимости исполнения финальных решений КПЧ ООН.

После выхода РФ из Европейской конвенции по правам человека КПЧ остался, по сути, единственной альтернативой Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) как международная инстанция, куда граждане могут обратиться за защитой нарушенных прав.

Однако не стоило ожидать, что он станет полноценной заменой, считает адвокат Дмитрий Аграновский. КПЧ ООН никогда и не претендовал на эту роль, поскольку с самого начала создавался как рекомендательный орган — в отличие от ЕСПЧ, имевшего реальные механизмы принуждения и возможность влиять на национальную практику стран—участников конвенции. ВС просто еще раз проговорил этот факт, чтобы люди не питали беспочвенных иллюзий, заключает эксперт.

Анастасия Корня