Глава СКР заинтересовался ситуацией с отсутствием школьного автобуса в Полетаево

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за отсутствия школьного автобуса в микрорайоне Милюки поселка Полетаево Челябинской области. В региональном управлении СК России начали проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией после публикаций СМИ. Сообщается, что из-за отсутствия автобуса дети должны добираться до школы, проходя через железнодорожные пути, или по альтернативной дороге протяженностью 4 км. Родители обращались в компетентные органы, однако результата это не принесло. Им рекомендовали садить детей на автобус в другом населенном пункте, который также далеко расположен.

Глава регионального управления СК РФ Андрей Щукин представит в Москву доклад о результатах проверки.