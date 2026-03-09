ФК «Урал» и «Ротор» сыграли вничью в 23-м туре Лиги Pari
Футбольный клуб «Урал» в рамках 23-го тура Лиги Pari сыграл вничью с «Ротором» (Волгоград). Матч проходил в Волгограде и закончился со счетом 1:1 (1:0).
Фото: ФК «Урал»
Гол в первом тайме забил с пенальти нападающий «Ротора» Абу-Саид Эльдарушев. На последних минутах добавленного времени счет сравнял Никита Морозов.
ФК «Урал» набрал 42 очка, он делит с «Родиной» 2 место.
Следующий матч ФК «Урал» проведет 15 марта в Екатеринбурге с «Арсеналом» (Тула). Из-за погодных условий игра пройдет на манеже «Урал».