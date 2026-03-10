Просрочка снова в цене

Январь 2026 года продемонстрировал значительный рост цен долгов МФО, продаваемых по договорам цессии — на 4 процентных пункта (п. п.) к декабрю 2025 года. Участники рынка ожидают сжатия выдач МФО из-за жесткого регулирования ЦБ и, как следствие, снижения предлагаемых к продаже портфелей. Это, а также омоложение просроченных займов и изменение их структуры будут стимулировать и рост цен, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными ID Collect (входит в группу «Свой») по рынку цессии долгов МФО за январь текущего года. Агентство проанализировало статистику электронных торговых площадок и данные о прямых продажах долгов с переуступкой прав требований (цессии). Всего в январе на продажу были выставлены долги МФО на 8,84 млрд руб., доля закрытых сделок составила 98,9%. Средневзвешенная цена — 23,67% от суммы основного долга. Это рекордный показатель как минимум с начала 2025 года. По сравнению с декабрем 2025 года в январе 2026 года цена вросла на 4 п. п. Средняя цена закрытых в прошлом году сделок составила 18%.

По словам коммерческого директора сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Татьяны Волеговой, ощутимый рост средневзвешенной цены в январе связан с нетипичной для сезона активностью покупателей. «При умеренных объемах предложения (в январе 2025 и 2024 годов продавцы выставляли больше) покупатели, особенно некоторые крупные, были очень активны и легко соглашались на завышенные, по нашим оценкам, цены по ряду портфелей»,— отмечает она.

Нетипичная для начала зимы энергичность покупателей связана с планируемыми регуляторными изменениями на рынке МФО, полагает госпожа Волегова.

«Вступивший с 1 марта 2026 года закон об идентификации онлайн-заемщиков МФК по биометрии, а также ряд других анонсированных ограничений (запрет на несколько займов одновременно, период охлаждения, снижение максимальной переплаты до 100%) могут сократить количество заемщиков в долговой яме,— перечисляет замгендиректора АБК Евгения Уткина.— Для рынка цессии это значит, что предлагаемые МФО портфели могут стать еще более качественными». Рост цен на портфели МФО начался еще в конце прошлого года, участники рынка осознали, что прежних объемов у МФО, скорее всего, уже не будет, добавляет гендиректор Debex Марат Брук.

Илья Кочетков, директор департамента небанковского кредитования ЦБ, 14 января: Мы видим, что рынок уже начал готовиться к работе в новой регуляторной среде. Рынок займов постепенно охлаждается. В этом году мы ожидаем продолжения этого тренда.

В начале года тенденция сохранилась, при этом изменилась структура рынка: если раньше январь и февраль были традиционными месяцами раскачки, то сейчас мы видим резкое увеличение числа покупателей, продолжает господин Брук. Свою роль сыграли и изменения в качестве портфелей: за последний год, согласно нашим данным, начал падать средний размер долга, и это тоже закладывается в ценник, отмечает Марат Брук. «Рост цен на портфели МФО — следствие их омоложения,— говорит Евгения Уткина.— Когда долги продаются на ранней стадии просрочки (до 180 дней), у них гораздо выше так называемый реабилитационный потенциал». В 2025 году средний срок просрочки в днях в закрытых цессионных сделках сегмента МФО снизился на 15%, до 236 дней,— это рекордно низкий показатель в годовом выражении, отмечает Татьяна Волегова. «Кредиторы понимают ценообразование на рынке в части того, что подобные долги стоят дороже, и их охотно покупают ПКО, поскольку возможно применять максимальное количество инструментов без привлечения суда и позволить клиенту погасить долг в комфортных для него условиях»,— указывают в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

По прогнозам ассоциации, если при сохранении спроса и качества портфелей количество предложений снизится ввиду сжатия рынка, то есть риск, что цена вырастет. Сами МФО не исключают такого сценария. «По итогам первых двух месяцев наблюдается хоть и незначительный, но рост выдач — около 2%,— говорит гендиректор Webbankir Андрей Пономарев.— Однако динамика значительно ниже, чем рынок демонстрировал в предыдущие годы». В 2026 году мы действительно ожидаем определенного охлаждения рынка выдач на фоне очередного этапа регуляторных изменений, говорит замгендиректора МФК «Джой Мани» Максим Мутьев. «Снижение объема продаж долгов может наступить ближе к середине третьего квартала, когда в цессию начнут попадать выдачи, совершенные после изменений в регулировании,— полагает директор по работе с задолженностью МФК "МигКредит" Федор Дзуцев.— На ожиданиях снижения объемов цены могут начать расти чуть раньше». При этом, говоря об инвестициях, всегда есть некий психологический барьер, выше которого инвесторы не готовы идти, особенно владея расчетами по окупаемости, отмечает финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин. «Вряд ли цена в максимальном своем значении вырастет существенно, скорее всего, возможен рост в диапазоне 1–2 п. п., не более, и при условии роста качества портфеля»,— заключает он.

Ксения Дементьева