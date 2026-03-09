Семидесятикаратный чемпион мира

Первым обладателем чемпионского титула Zuffa Boxing, новой структуры в профессиональном боксе, стал известный австралийский боец Джей Опетайя. Он без труда победил по очкам в бою в рамках первого тяжелого веса (до 90,7 кг) американца Брэндона Глэнтона. Интрига теперь заключается в том, каким будет отношение к Опетайе и его свежеприобретенному статусу у традиционных структур, у которых Zuffa Boxing с ее огромными возможностями, обеспеченными саудовскими деньгами, и наглым поведением на рынке уже вызвала настолько сильное раздражение, что Международная боксерская федерация (IBF), чьим званием владеет австралиец, отказалась санкционировать его матч, фактически предупредив, что лишит его титула.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джей Опетайя стал первым чемпионом Zuffa Boxing, но может лишиться пояса Международной боксерской федерации

Фото: Chris Hyde / Getty Images Джей Опетайя стал первым чемпионом Zuffa Boxing, но может лишиться пояса Международной боксерской федерации

Фото: Chris Hyde / Getty Images

Бой на Meta Apex Arena (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ) в Лас-Вегасе, состоявшийся 8 марта, строго говоря, получился таким, что, если бы не сопутствующие ему обстоятельства, и вспоминать было бы не о чем. В нем Джей Опетайя, которого единодушно признают сильнейшим «крузером», то есть представителем первого тяжелого веса, и который, скажем, в классификации лучших боксеров вне зависимости от категории от BoxRec занимает почетнейшее, впереди многих популярных знаменитостей, десятое место, встречался с соперником из совершенно иной ниши.

Брэндон Глэнтон — просто неплохой боец. А характер поединка полностью соответствовал раскладу. До 30-й подряд победы в профессиональной карьере не знающий поражений Опетайя добрался без труда. Он превосходил Глэнтона в каждом из 12 раундов, и подвигом для американца было уже то, что он каким-то чудом, временами пошатываясь после апперкотов австралийца, дотянул до финального гонга. Все три арбитра выставили одинаковый счет — 119:106 — в пользу фаворита. А если что-то по-настоящему и зацепило экспертов после окончания боя, так это довольно специфические действия рефери Аллена Хаггинса. Он превратился в удивительно заметную по стандартам бокса фигуру.

Дважды — в шестом и восьмом раундах — снимал очки с Глэнтона за удержание противника в клинче и удары ниже пояса, один раз — в 11-м раунде — отнял балл у Опетайи, тоже обратив внимание на слишком, по его мнению, затянувшийся клинч. Обычно в подобных ситуациях ограничиваются краткими предупреждениями. Иногда их вовсе не замечают. Так что нет ничего удивительного, что работу Хаггинса ESPN интерпретировал как одну из примет особенного статуса боя в Лас-Вегасе, в случае с которым сопутствующие событию обстоятельства были важнее самого события.

В награду за добытый без потраченных литров пота и крови успех Джей Опетайя получил кожаный пояс, инкрустированный 36 бриллиантами общим весом 70 карат. Такого до него ни у кого не было.

Он стал первым обладателем чемпионского титула Zuffa Boxing — созданной в прошлом году компании, к которой еще до того, как она начала проводить турниры, с ходу приклеили ярлык могучей силы на боксерском рынке. Но все понятно. Основатели — глава UFC, крупнейшего промоушена в смешанных единоборствах, Дейна Уайт, и руководитель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии, довольно давно и безумно активно инвестирующего деньги в профессиональный бокс, Турки Аль аш-Шейх. Финансовые ресурсы — тоже прежде всего саудовские, то есть практически неисчерпаемые. В партнерах-вещателях — Paramount Skydance и Netflix. Амбиции у людей соответствуют возможностям. Хотят изменить якобы стагнирующий в океане бюрократии бокс — добавить ему зрелищности, честности, заставить чемпионов драться чаще и не с теми, с кем им выгодно, а с теми, кто опаснее.

Подписавшая уже целую сотню боксеров, в том числе хороших — вроде того же Джея Опетайи, Zuffa Boxing еще до этого боя вызывала очевидное раздражение у «традиционных» для рынка игроков — промоутеров, контролирующих вид структур. Ей даже угрожали судебными исками, обвиняя в агрессивном подходе к бизнесу и попытках разрушить сложившийся в нем баланс. А дебютный чемпионский поединок Zuffa Boxing вылился в первую открытую конфронтацию с «классической» организацией.

До него ключевой формальной регалией Опетайи был титул чемпиона по версии Международной боксерской федерации. Но непосредственно перед боем она сообщила, что отказалась санкционировать его как свой официальный, поскольку, чтобы санкция была выдана, регламент устраивающей матч структуры должен «соответствовать регламенту IBF». Но это еще не все.

В пояснении IBF прямо сказано, что если ее чемпион, укладываясь в лимит категории, принимает участие в поединке, признанном «несанкционированным», то, каким бы ни был его исход, титул все равно «объявляют вакантным».

Таким образом, Джей Опетайя, видимо, потеряет звание.

Впрочем, сам он, выиграв у Брэндона Глэнтона, подчеркнул, что, несмотря на то что до того, как IBF выпустила свое заявление, успел заплатить ей положенные за санкцию комиссионные, к войне не стремится, а по-прежнему стремится к объединению привычных публике титулов. Так что в его ближайших планах — встреча с победителем назначенного на 2 мая поединка двух других суперзвезд первого тяжелого веса — мексиканца Хильберто Рамиреса и американца Дэвида Бенавидеса. На кону в нем будут стоять пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). А еще Опетайя напомнил, что уже однажды терял звание IBF — когда в 2023 году решил не отказываться от боя с британцем Эллисом Зорро ради встречи с латвийским боксером Майрисом Бриедисом, на которой настаивала структура. И ничего: вскоре он с Бриедисом пересекся, а только что такая строгая структура без вопросов вернула ему чемпионский ранг. Хотя, кажется, сейчас ситуация несколько острее.

Алексей Доспехов