Продолжающийся военный конфликт США и Израиля с Ираном и фактическое закрытие Ормузского пролива привели к тому, что в минувшие выходные стоимость нефти марки Brent подскочила до $110 за баррель. Эксперты и обозреватели в СМИ опасаются, что на фоне дальнейшей эскалации конфликта цены на топливо могут расти и дальше, а это грозит непредвиденными последствиями всей мировой экономике.

«Бесконечность не предел»: аналитики предупреждают о том, что нефть может дорожать и дальше

В понедельник аналитики предупредили, что границ для дальнейшего роста цен может и не быть. Ближневосточный кризис усиливает опасения по поводу длительных остановок добычи и сбоев в поставках через стратегически важный Ормузский пролив.

Нил Аткинсон, бывший глава управления по рынкам нефти Международного энергетического агентства, заявил, что фактическое закрытие Ормузского пролива — это беспрецедентное событие для энергетических рынков. Если в ближайшее время ничего не изменится, «мы окажемся в потенциально судьбоносном и беспрецедентном энергетическом кризисе», сказал он в понедельник в интервью CNBC.

Нефтяной кризис в Персидском заливе, которого все так боялись, уже с нами

Уже спустя неделю после начала войны президента Трампа против Ирана по мировой экономике прокатился самый сильный шок на энергетических рынках с 1970-х годов. Этот сбой быстро привел к росту цен на бензин и дизельное топливо, а также к повышению ипотечных ставок и стоимости заимствований для правительства США, поставив под угрозу экономические приоритеты Трампа. Конечно, на этот раз у США больше механизмов для смягчения последствий. Нефть составляет гораздо меньшую долю валового внутреннего продукта, чем раньше, и США сами стали одним из ведущих экспортеров энергоносителей.

Но последствия все равно будут ощущаться, особенно в Европе и Азии. На протяжении десятилетий американские военные и их союзники тратили миллиарды долларов на обеспечение бесперебойной работы Ормузского пролива. Этот пролив шириной всего 21 милю в самом узком месте, граничащий с северо-востока с заклятым врагом Запада, является своего рода магистралью для примерно пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Через эти воды проходят огромные объемы удобрений, обеспечивая продовольствием все континенты. Немногие суда, покинувшие пролив с начала войны, в основном перевозили иранскую нефть. Трейдеры говорят, что цены на нефть могут взлететь еще выше, если пролив не откроется в течение нескольких дней.

Взлетающие цены на нефть и падающие акции: глобальные инвесторы не верят в победу над Ираном

Нефть выступает в роли героя — или злодея — в экономической истории войны с Ираном. Хотя военная мощь Исламской Республики не может сравниться с мощью США или Израиля, она все же продемонстрировала внушительную способность нарушить работу глобальной экономической машины. Особенно это ударило по американским потребителям, тем самым подорвав политические позиции Трампа.

Стоимость бензина, скорее всего, тоже вырастет на фоне резкого взлета цен на нефть

На прошлой неделе рынки относительно спокойно взирали на, казалось бы, кошмарную ситуацию с запертыми в Персидском заливе миллионами баррелей нефти и СПГ, когда танкеры не могли или не хотели проходить через Ормузский пролив. Но произошедшая на выходных эскалация, сопровождающаяся разрушением энергетической инфраструктуры в Иране и по всему региону Персидского залива, спровоцировала панику на рынках.

Теперь вопрос в том, к чему это все приведет. Некоторые аналитики полагают, что, если перекрытие пролива продлится до конца марта, цены на нефть могут подняться и до рекордов — выше $150. Уже случившийся рост, скорее всего, еще больше повысит цены на бензин, а также на важные производные продукты, такие как авиатопливо и исходные материалы для удобрений.

Физические поставки из Персидского залива в основном идут в Азию. Однако уже сейчас есть признаки того, что азиатские потребители набавляют цены на американский газ, и некоторые танкеры, изначально следовавшие в Европу, разворачиваются посреди Атлантики.

