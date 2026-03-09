Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Дагестане из-за аварии без электричества остались 13 населенных пунктов

Из-за обрывов ЛЭП и замыкания в Дагестане без электричества остались 13 населенных пантов. Об этом сообщается на сайте республиканского ГУ МЧС.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В зоне аварийного отключения проживают более 19 тыс. человек.

В ведомстве отметили, что теплоснабжение, водоснабжение и газоснабжение в данных населенных пунктах не нарушено, жители пользуются индивидуальными отопительными приборами на твердом топливе.

Наталья Белоштейн

