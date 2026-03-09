На Ставрополье в лобовом ДТП погибли два человека и еще двое пострадали
На 1 км. автодороги Родыки — Средний в Красногвардейском районе при лобовом столкновении автомобилей «ВАЗ-2107» и Hyundai погибли оба водителя, в медицинское учреждение доставлены 32-летняя пассажир и 8-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.
Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и наряд Госавтоинспекции.
По факту аварии прокуратура Красногвардейского района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения.