Хоккеисту коньком перерезали бедренную артерию во время игры

Игрок нижегородского «Старта» Сергей Филатов получил резаную рану бедра с повреждением бедренной артерии в матче чемпионата России по хоккею с мячом. Об этом сообщает пресс-служба «Старта».

Фото: Хоккейный клуб «Старт» Нижний Новгород

Отмечается, что состояние игрока стабильное, Филатов находится в сознании. «Фельдшеры скорой помощи остановили кровотечение и начали восполнять кровопотерю. Сейчас Сергей в больнице, в операционной. Врач команды вместе с игроком, делают всё возможное», — говорится в сообщении.

В матче классификационного раунда за 5-8 места «Старт» в гостях играл с красноярским «Енисеем». Хозяева победили со счетом 5:10.

Арнольд Кабанов