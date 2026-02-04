В Дуванском районе при столкновении ВАЗ-2107 с Mersedez-Benz погиб 17-летний пассажир автомобиля российского производства, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии.

ДТП случилось на 212-м километре трассы Бирск — Тастуба — Сатка. 21-летний водитель ВАЗа не справился с управлением и выехал на встречную полосу, гласит предварительная версия. Его пассажир скончался до приезда скорой помощи. Еще два человека доставлены в Месягутовскую центральную районную больницу.

Прокуратура начала проверку из-за аварии.

Майя Иванова