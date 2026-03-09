Московский кредитный банк хочет взыскать с «ВПК-ойл» 3,4 млрд рублей

ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ) подало иск о взыскании 3,49 млрд руб. с ООО «ВПК-ойл», которое управляет единственным нефтеперерабатывающим заводом в Новосибирской области — Коченевским НПЗ. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Заявление поступило 5 марта, но пока не принято к рассмотрению.

В начале марта 2026 года «Ъ» писал, что на Федресурсе было опубликовано уведомление, согласно которому директор ООО «ВПК-ойл» Евгений Беленецкий намеревается обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве компании. Отмечается, что кредиторами предприятия помимо МКБ являются еще 11 компаний, в том числе ООО «Евротэк», ООО «Рустэк», ООО «РТК», ООО «Урал логистика» и др.

«ВПК-ойл» с февраля 2022 года принадлежит АО «Холдинговая компания “Эволюция”» (Москва). По данным Rusprofile, в 2024 году ООО получило выручку 33,39 млрд руб., убыток составил 1,56 млрд руб.

Лолита Белова