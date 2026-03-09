Варвара Ворончихина открыла счет в золоте

Горнолыжница Варвара Ворончихина в понедельник, 9 марта, принесла сборной России первую золотую медаль на проходящих в Милане и Кортина-д'Ампеццо зимних Паралимпийских играх. 23-летняя спортсменка (выступает в классе LW 6/8–2 — поражение части руки) первенствовала в супергиганте. Для Ворончихиной это уже вторая награда итальянской Паралимпиады. В субботу она стала бронзовым призером в скоростном спуске. Это была вообще первая медаль сборной России на турнире.

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

«Мне кажется, я еще не осознала. Я просто не могла поверить, когда смотрела на табло. Вчера было очень трудно. Это была моя нелюбимая дисциплина, и на тренировках не очень хорошо себя чувствовала. Но сегодня смогла доехать достойно»,— сказала Ворончихина журналистам.

«Это золото я посвящаю своему дедушке, который, к сожалению, не смог дождаться и увидеть мою победу,— продолжила спортсменка.— Я надеялась победить раньше, в Пекине, но нас выгнали (в 2022 году Ворончихина прибыла на Паралимпиаду после блестящего выступления на чемпионате мира, на котором завоевала шесть медалей, включая две золотые, но сборную России от турнира отстранили.— “Ъ”). Не могу дождаться и поверить, что будет звучать наш гимн!»

Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой.

С учетом золота и бронзы Ворончихиной, а также еще одной бронзовой медали, завоеванной горнолыжником Алексеем Бугаевым (скоростной спуск), на счету российской команды три награды. В медальном зачете турнира она идет в конце первой десятки. Лидирует с большом отрывом (восемь золотых наград) команда Китая. Впрочем, у китайцев и делегация несоизмеримо больше, чем у России. Ведь Международный паралимпийский комитет допустил к участию в турнире всего шесть россиян.

На Олимпиаде, проходившей там же, где и Паралимпиада, Россия была представлена 13 спортсменами, которые привезли одну награду — серебро Никиты Филиппова в ски-альпинизме.

Арнольд Кабанов