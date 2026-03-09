Аниме взяли в торг

Манга и кадры из аниме становятся топ-лотами мировых торгов. Так, свой первый тематический аукцион, посвященный японским комиксам и мультипликации, проведет дом Christie's. Торги пройдут в онлайн-формате в Нью-Йорке и начнутся 18 марта. Среди лотов — аниме-целлулоиды Хаяо Миядзаки. Это прозрачные листы, нарисованные вручную. Японский режиссер использовал их в работе над анимационным фильмом «Навсикая из долины ветров» 1984 года. Коллекционеры также смогут приобрести оригинальные рисунки мангаки Осаму Тэдзуки. Именно он считается автором каноничного стиля «больших глаз» в японских комиксах. Самые известные работы Тэдзуки — «Астробой» и «Блэк Джек».

Фото: RUSCICO Фото: RUSCICO

Такие лоты будут пользоваться повышенным спросом, но в основном среди молодых коллекционеров, рассказал президент портала Bidspirit Александр Киселевский: «Контент аниме и манга традиционно востребован прежде всего в Японии, а также в США. Заметный рост рынка пришелся на 2019-2023 годы, когда был пик, сейчас ситуация несколько успокоилась. Christie’s пытается выйти в новые ниши, ориентируясь на аудиторию от 22 до 35 лет — платежеспособную и активную.

До прихода Christie’s этот рынок в основном занимали локальные игроки, например, американский аукционный дом Heritage. Для Christie’s сейчас это, скорее, прощупывание почвы — если стратегия сработает, аукционный дом сможет привлечь молодую платежеспособную аудиторию. При этом, вероятно, придется переработать логистику и способы доставки, поскольку контент аниме и манга дешевле привычного антиквариата, и доставка должна быть соответственно дешевле.

В Европе интерес к манге и аниме ниже, но даже в России этот контент востребован. На российских аукционах нередко появляются торги фазами советских мультфильмов — они интересны определенной группе коллекционеров и достаточно активно продаются».

Всего на продажу выставят более 40 предметов. Большинство оценивается в $10 тыс. Руководитель японского и корейского арт-отдела Christie's подчеркнул, что торги посвященные манге и аниме проводятся на фоне роста спроса на подобные лоты. Так, в начале марта коллекционную карточку «Пикачу» из франшизы «Покемон» (Pokemon) продали на аукционе за $16,5 млн. Подобные предметы могут оказаться очень выгодной инвестицией, говорит менеджер по развитию направления «Кибер» на портале Sports и ведущий подкаста о гик-культуре «Главное меню» Михаил Ложков: «Аниме-индустрия в 2026 году оценивается более чем в $30 млрд и демонстрирует устойчивый рост. Причины комплексные: популярность восточной культуры, привлечение интереса к Азии через "мягкую силу", усталость от Голливуда и другие факторы. Запуск отдельного аукциона Christie’s, полностью посвященного аниме и манге, — логичный шаг на фоне растущего спроса на японскую культуру.

Сильная компания с классическим уклоном рассчитывает привлечь молодую аудиторию, интерес которой к стандартным аукционам традиционно сдержанный. В последнее время мы видим примеры, как Логан Пол продает карточку по покемонам с собственным украшением за $16 млн на платформе Goldie, принадлежащей eBay. За 20 лет некоторые коллекционные предметы подорожали более чем на 3000%. Очевидно, Christie’s не нравится, что такие сделки проходят без их участия. На первом аукционе представлены не самые редкие лоты, но среди них есть на что посмотреть: иллюстрации Миядзаки, картины Кацусики Хокусая, известного по "Большой волне в Канагаве".

Если хотите быть в тренде и разбираться в популярном искусстве, лучше начинать уже сейчас. К тому же, One Piece только что ушел на небольшой перерыв, так что есть время наверстать первую тысячу серий».

Ранее аукционный дом Christie's уже продавал работы, связанные с мангой и аниме, но в качестве отдельных лотов. Например, рисунки прозрачных листов для анимации в Гонконге. Конкурент Christie's — Sotheby's — тоже проводил распродажи и выставки, посвященные японским комиксам. Но все они проходили исключительно в странах Юго-Восточной Азии.

Ангелина Зотина