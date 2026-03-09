В ДТП под Приозерском погибли водитель и пассажир Chevrolet Lanos

Столкновение рейсового автобуса «Волгабас» и легкового автомобиля Chevrolet Lanos на 57-м км трассы А 121 «Сортавала» привело к гибели водителя и пассажирки иномарки. Новыми деталями по аварии поделились в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Полиция установила, что водитель Chevrolet вечером 7 марта потерял управление автомобилем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом. В результате аварии погибли 84-летний водитель иномарки и его 74-летняя пассажирка. У трех пассажиров автобуса выявлены травмы средней степени тяжести.

По факту ДТП полицией возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Следствие также возбудило дело после аварии, писал ранее «Ъ Северо-Запад».

Татьяна Титаева