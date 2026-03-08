В ДТП с автобусом и легковушкой под Приозерском пострадали несколько человек

Несколько человек пострадали после столкновения автобуса и легкового автомобиля на 56-м км автодороги А-121 «Сортавала» у деревни Иваново Приозерского района Ленобласти, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Инцидент случился 7 марта, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Место происшествия посетило руководство следственного отдела, сейчас выясняются причины и обстоятельства аварии.

Андрей Маркелов