У бизнеса завяли ожидания

Международный женский день разочаровал цветочный бизнес. В один из главных для сегмента праздников наплыва покупателей магазины не заметили, узнал “Ъ FM”. Некоторые участники рынка отмечают, что заранее сократили объемы закупок на 30% и все равно не распродали цветы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

При этом цены на тюльпаны в 2026 году снизились, рассказывает сотрудница сети цветочных магазинов Анастасия: «Покупатели приходили, мы их обслуживали, и они спокойно уходили. Такого сильного наплыва, как раньше, с очередями и толпами у холодильников, нет. Поток был равномерный, а уже к 19:00 людей практически не остается. Сейчас за час в лучшем случае заходят два человека. Падает и покупательская способность, и общее количество клиентов. По выручке мы даже не дотягиваем до прошлого года.

О каких заработках вообще можно говорить? Что они рассчитывают заработать — непонятно, все равно почти все уходит на налоги. В основном работают ИП. Поштучно продаем пионы, пионовидные тюльпаны — они стоят 1690 за букет, обычные тюльпаны — 1490 , то есть примерно 149 за штуку. Но даже тюльпаны сейчас продаются минимальными партиями».

Традиционно в преддверии пикового спроса стоимость букета может вырасти в полтора раза, не считая наценки, отмечают эксперты. Однако, по данным мониторинга Ассоциации компаний розничной торговли, за последнюю неделю средняя цена на цветы в сетевой рознице снизилась более чем на 20%. И несмотря на это некоторые магазины решили демпинговать, говорит управляющий цветочным центром Рanin Plants Владимир Панин: «На тюльпаны цены действительно не выросли — они остались примерно на уровне прошлого года. Это связано с большим объемом производства тюльпанов в России, а также с импортом по достаточно демократичным ценам благодаря стабильному курсу рубля. На оптовом рынке цена доходила примерно до 35 руб. за цветок. Более того, уже известно, что к следующему сезону цены на тюльпаны могут заметно снизиться — сейчас дешевеют луковицы.

По тюльпанам наблюдался и демпинг. Компании из регионов, которые не могли продать крупные партии, предлагали их нам, и мы тоже занимались реализацией.

Делали разные форматы — необычные букеты, коробки, композиции с большим количеством тюльпанов по очень доступным ценам. Цены на розы традиционно немного выросли, но умеренно — никто не поднимал их слишком высоко. Итоги сезона пока окончательно не подведены. При этом спрос на кенийскую розу снизился: из-за доступности тюльпанов покупатели чаще выбирали их. А вот эквадорская роза держится стабильно — у нее есть свой покупатель, который предпочитает крупные и более дорогие цветы. Какого-то сногсшибательного, ажиотажного спроса в 2026-м не было. Тем не менее мы видим небольшой рост по сравнению с прошлым годом: трафик увеличился примерно на 15%. Здесь, вероятно, сыграли роль и рост узнаваемости бренда, и наши рекламные усилия».

Несмотря на некоторое снижение посещаемости цветочных магазинов, Рижский рынок в Москве традиционно оказался в центре предпраздничного ажиотажа. В Telegram-каналах расходятся кадры плотной толпы покупателей, которые штурмуют прилавки, к букетам тянется сразу по пять-семь рук. Днем 8 Марта очередь к рынку выстраивалась даже на улице. А еще накануне праздника в районе образовалась 10-балльная пробка. Неожиданностью для бизнеса стало то, что в этом году корпоративные клиенты решились на покупки в последний момент, отмечает руководитель студии цветов и декора «Зверобой» Ксения Соколова: «Мы берем много корпоративных заказов в верхнем ценовом сегменте — компании по-прежнему активно дарят партнерам подарки.

Но этот год отличается от прошлого. Раньше клиенты заранее согласовывали бюджеты и размещали крупные заказы, поэтому мы уже заранее понимали, каким будет объем продаж к 8 Марта. В этом году многие принимали решения буквально в последний момент. И было непонятно, выполним мы план или нет.

В итоге мы вышли примерно на уровень прошлого года — возможно, немного выше, но без серьезного роста. Конечно, хотелось бы большего развития и расширения. Если сравнивать с коллегами по рынку, особенно с офлайн-розницей, многие отмечают, что покупателей было заметно меньше. У нас онлайн-магазин, поэтому ситуация чуть стабильнее, но общая динамика рынка чувствуется. По поставщикам тоже видно: цветок в наличии, его не смели с полок даже 8 Марта».

По данным Forbes, в январе цветочные магазины стали массово закрываться в некоторых городах-миллионерах их число сократилось год к году на четверть. Только в Москве деятельность прекратило около 600 точек.

Анжела Гаплевская