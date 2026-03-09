Совершивший аварийную посадку в Мьянме самолет из Тюмени заменит резервный борт

Рейс ZF-2559 Тюмень — Нячанг (Вьетнам) будет продолжен на резервном воздушном судне, сообщила пресс-служба авиакомпании Azur Air.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Накануне, 8 марта, самолет, летевший из Тюмени, совершил незапланированную посадку в городе Мьянмы Янгон. По данным Flighteadar, он подал сигнал бедствия, после чего начал снижаться. Причины аварийной посадки не уточняются.

По данным авиакомпании, высадка пассажиров прошла в штатном режиме. На борту Boeing 767 находилось 336 пассажиров и 10 членов экипажа. Никто не пострадал.

«Azur Air направит резервное воздушное судно в Янгон из Москвы. О его вылете авиакомпания сообщит дополнительно»,— говорится в сообщении авиакомпании. В расписание других рейсов вносятся оперативные корректировки.

Алексей Буров