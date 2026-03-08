Самолет Azur Air рейсом Тюмень—Нячанг сел в Мьянме после подачи сигнала бедствия

Самолет российской авиакомпании Azur Air, вылетевший из Тюмени в Нячанг, совершил незапланированную посадку в городе Мьянмы Янгон. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Посадка прошла в штатном режиме, самолет зарулил на место стоянки самостоятельно»,— указано в заявлении Azur Air. На борту Boeing 767 находятся 336 пассажиров и 10 членов экипажа. Никто не пострадал.

По данным Flighteadar, самолет подал сигнал бедствия у побережья Мьянмы, после чего начал снижаться. Причины аварийной посадки не уточняются.