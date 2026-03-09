В Ставрополе водитель автобуса сбила школьницу на переходе

На ул. Тухачевского в Ставрополе 57-летняя водитель городского автобуса на пешеходном переходе 11-летнюю школьницу. Об этом сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Как отметили в ведомстве, школьница с травмой бедра доставлена в городскую больницу, ей назначено амбулаторное лечение.

В момент ДТП в салоне находилось семь пассажиров, никто из них не пострадал.

По факту происшествия проводится проверка.

Наталья Белоштейн