В Ставрополе водитель автобуса сбила школьницу на переходе
На ул. Тухачевского в Ставрополе 57-летняя водитель городского автобуса на пешеходном переходе 11-летнюю школьницу. Об этом сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края
Как отметили в ведомстве, школьница с травмой бедра доставлена в городскую больницу, ей назначено амбулаторное лечение.
В момент ДТП в салоне находилось семь пассажиров, никто из них не пострадал.
По факту происшествия проводится проверка.