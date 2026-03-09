Махачкалинское «Динамо» проиграло на выезде в Самаре

ФК «Динамо» (Махачкала) уступило на выезде самарским «Крыльям Советов» в матче 20 тура Российской премьер-лиги — 0:2 (0:2). Об этом сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Динамо» (Махачкала Фото: пресс-служба ФК «Динамо» (Махачкала

У хозяев дублем отметился новичок команды, нигерийский форвард Джеффри Чинеду.

После этого матча динамовцы занимают 14 место в турнирной таблице с 18 очками. Следующий матч махачкалинцы проведут 13 марта дома против ФК «Оренбург».

Наталья Белоштейн