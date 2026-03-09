Власти Южной Кореи объявили о кампании по борьбе с курьерами-нелегалами

Министерство юстиции Южной Кореи объявило о двухмесячной кампании по борьбе с нелегальной работой иностранцев в службах доставки. Кампания продлится до 30 апреля, нарушителям грозят штрафы и принудительная депортация.

Как сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на ведомство, число иностранцев, нелегально работающих курьерами, растет, как и число случаев управления мотоциклами без прав, что становится серьезной социальной проблемой.

Иностранцы используют корейские аккаунты для регистрации на платформах доставки, сообщили в министерстве. Власти намерены привлекать к ответственности граждан, которые передают свои учетные записи. «Правительство сделает все возможное, чтобы защитить рабочие места корейцев»,— сказал представитель министерства Чон Сон Хо.