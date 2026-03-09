Индекс Мосбиржи на утренней сессии превысил 2900 пунктов впервые с сентября 2025 года

На утренних торгах 9 марта индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) поднялся выше отметки 2900 пунктов, что стало максимумом с 12 сентября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные площадки на 07:00 мск.

К 07:05 показатель достиг 2941,6 пункта, прибавив 3,07%. Через пять минут рост замедлился до 2,65%, а индекс опустился до 2929,76 пункта.

Сегодня стоимость нефти Brent превысила $111 впервые с лета 2022 года. Цены растут после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Из-за конфликта было ограничено танкерное судоходство в Ормузском проливе, через который проходит от 15% до 20% мировых поставок энергоносителей.