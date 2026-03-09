NYT: Иран может извлечь обогащенный уран из разрушенного объекта в Исфахане

Разведка США полагает, что у Ирана мог остаться доступ к запасам обогащенного урана на объекте в Исфахане, который, как считалось, был уничтожен во время американских ударов в июне 2025 года. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, разведка выявила «очень узкий проход», которым Иран может воспользоваться для того, чтобы вытащить уран из-под завалов. Спецслужбы ведут постоянное наблюдение за объектом и уверены, что смогут зафиксировать любые попытки Тегерана переместить ядерные материалы. Варианты того, как можно обеспечить безопасность этих запасов, власти США обсуждают уже несколько недель. Также чиновники рассматривают вариант полностью заблокировать к ним доступ.

Президент США Дональд Трамп ранее не исключил отправки американских военных в Иран для защиты урана, сообщает Axios. 28 февраля США и Израиль атаковали Иран. Одна из целей военных действий, по словам господина Трампа, — не допустить получения Ираном ядерного оружия.