Водительница Tesla обстреляла дом Рианны в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе женщина несколько раз выстрелила в сторону дома американской певицы Рианны. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, подозреваемой около 30 лет. Она подъехала к резиденции на автомобиле Tesla и открыла огонь по зданию. Полиция задержала стрелявшую примерно через полчаса после происшествия, передает Los Angeles Times. Ее мотивы пока не установлены.

В момент стрельбы певица находилась дома. Были ли в доме в момент стрельбы муж певицы рэпер A$AP Rocky (в миру — Раким Майерс), а также три ребенка пары, не сообщается.