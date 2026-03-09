КСИР присягнул на верность новому верховному лидеру Ирана

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о поддержке решения Совета экспертов Ирана, избравшего Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером страны.

«КСИР готов к полному повиновению и самопожертвованию во имя исполнения божественных велений верховного лидера нашего времени, аятоллы Сейеда Муджтабы Хаменеи»,— указано в заявлении КСИР (цитата по Tasnim).

Избрание господина Хаменеи «доказало всем, что движение исламской системы не остановится, а сама революция и исламская система не зависят от отдельной личности», добавили в КСИР.

Моджтаба Хаменеи — сын бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который был убит в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. Ему 56 лет. Совет экспертов Ирана избрал его кандидатуру вчера.