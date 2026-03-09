На нефтяном месторождении в эмирате Фуджейра начался пожар после падения БПЛА

В эмирате Фуджейра начался пожар на нефтяном месторождении Фоз в результате падения обломков БПЛА, сбитого силами ПВО, сообщила пресс-служба эмирата. По информации местных властей, пострадавших нет.

«Компетентные органы в эмирате Фуджейра принимают меры в связи с возникновением пожара на месторождении Фоз. Пожар произошел в результате падения обломков после успешного перехвата средствами противовоздушной обороны»,— указано в заявлении пресс-службы правительства эмирата, опубликованном в соцсети X.

Пожар удалось взять под контроль, возгорание локализовано, сообщили позже в правительстве. Обошлось без пострадавших.

После начала военной операции Израиля и США против Ирана 28 февраля исламская республика наносила удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ. 7 марта силы Ирана ударили по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ, погиб минимум один человек.