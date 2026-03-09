Число погибших военных США достигло восьми человек с начала операции против Ирана

Военнослужащий Национальной гвардии США скончался в Кувейте во время оказания ему неотложной медицинской помощи, сообщило американское Центральное командование в соцсети Х. Точная причина смерти устанавливается, добавили в ведомстве.

В командовании уточнили, что военнослужащий скончался еще 6 марта. Таким образом количество погибших американских военнослужащих достигло восьми человек.

В предыдущий раз военное ведомство сообщило о смерти американского военнослужащего накануне — он скончался от ранений при ударе Ирана по силам США, дислоцированным в Саудовской Аравии.