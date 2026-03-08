Число погибших военных США с начала операции против Ирана выросло до семи
Еще один американский военнослужащий погиб во время операции против Ирана. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США. Общее число жертв среди американских военных с начала операции достигло семи.
Военнослужащий был ранен 1 марта при атаке на американские силы в Саудовской Аравии, следует из заявления ведомства в соцсети Х.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ исламская республика стала наносить удары по Израилю и американским военным объектам в регионе, в том числе в ОАЭ, Катаре, Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии.