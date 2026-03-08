Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
ЦАХАЛ допустил продолжение операции против Ирана «еще долгое время»

Военные действия Израиля против Ирана могут продолжаться «еще долгое время», заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майор Эяль Замир.

Фото: Abir Sultan / Pool / Reuters

Фото: Abir Sultan / Pool / Reuters

«Что нам сейчас нужно прежде всего — это настойчивость и терпение. Это займет значительное время, вы должны быть готовы к этому, и сколько бы времени это ни заняло»,— сказал господин Замир. «Эта война определит наше будущее и нашу безопасность здесь на многие годы вперед»,— добавил начальник Генштаба.

Израиль и США атаковали Иран. Девятый день

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. За это время израильские военно-воздушные силы нанесли около 3,4 тыс. ударов по объектам на территории Ирана, заявлял ЦАХАЛ.

