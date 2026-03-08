Израиль заявил об ударе по штаб-квартире иранских ВВС

Израильские военнослужащие нанесли удар по штаб-квартире ВВС Корпуса стражей исламской революции, заявила Армия обороны Израиля. Оттуда Иран планировал ракетные удары по Израилю и странам региона, утверждает ЦАХАЛ.

«Это место было главным командно-диспетчерским пунктом, который использовался для руководства действиями военно-воздушных сил режима»,— указано в пресс-релизе Армии обороны Израиля. Еврейское государство продолжает уничтожать иранскую систему баллистических ракет, добавили в ЦАХАЛе.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. За это время израильские военно-воздушные силы нанесли около 3,4 тыс. ударов по объектам на территории Ирана, заявлял ЦАХАЛ.