Иран пригрозил ударами по нефтяным объектам на Ближнем Востоке

Армия Ирана будет атаковать нефтяную инфраструктуру на Ближнем Востоке в случае ударов США и Израиля по энергообъектам исламской республики. Об этом заявил центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия», передает IRIB.

Как утверждает иранская сторона, Тегеран имеет информацию «обо всех объектах топливно-энергетической инфраструктуры» региона. При этом Иран «до сих пор воздерживался» от атак на эти объекты, отмечается в заявлении.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ исламская республика стала наносить удары по Израилю и американским военным объектам в регионе, в том числе в ОАЭ, Катаре, Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии. 8 марта Иран заявил об атаке США и Израиля на пять нефтяных объектов в Тегеране и его окрестностях.