Московское «Динамо» разгромило ЦСКА в матче РПЛ

«Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби в матче 20-го тура Российской премьер-лиги. Встреча на стадионе армейцев завершилась крупной победой гостей — 4:1.

Два мяча в составе «бело-голубых» забил Николас Маричаль: он открыл счет на 13-й минуте и вновь отличился в добавленное к первому тайму время. Еще по голу у «Динамо» записали на свой счет Бителло (66-я минута) и Иван Сергеев (84-я). ЦСКА с 17-й минуты играл в меньшинстве после прямой красной карточки Лусиано Гонду, а единственный мяч хозяев на 58-й минуте забил Мойзес.

«Динамо» выиграло третий матч подряд после зимней паузы. 1 марта команда разгромила «Крылья Советов» (4:0) в чемпионате, а 5 марта обыграла «Спартак» (5:2) в Кубке России. Во всех матчах динамовцы забивали не менее четырех мячей. Команда Ролана Гусева с 27 очками поднялась на седьмое место в таблице.

ЦСКА потерпел третье подряд поражение в РПЛ и с 36 очками занимает четвертую строчку. Армейцы впервые в нынешнем сезоне чемпионата проиграли дома — в предыдущий раз они уступали на своем поле в ноябре 2024 года «Ростову». Четыре мяча на своем стадионе ЦСКА не пропускал с 2020 года, когда проиграл «Зениту» со счетом 0:4.

В следующем туре «Динамо» 14 марта сыграет на выезде с «Ростовом», а ЦСКА отправится в Калининград на матч с «Балтикой».