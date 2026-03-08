На Ставрополье в начале рабочей недели потеплеет до +12 градусов

Весеннее потепление придет в Ставропольский край уже в начале новой рабочей недели и резко сменит недавние снег и ночные морозы. По данным краевого Гидрометцентра, к 10 марта дневная температура местами поднимется до +12 градусов, прежде всего в западных районах региона.

Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

К концу длинных праздничных выходных, в понедельник 9 марта, в Ставрополе ожидается умеренно морозная ночь с температурой около 1…3 градусов и переменной облачностью без осадков. Днем воздух прогреется до +4…+7 градусов, а световой день составит примерно 11,5 часа: солнце встанет около 6:38 и зайдет после 18:06. По данным синоптиков, северный и северовосточный ветер в этот день разгонится до 11–14 м/с, в отдельные периоды стихнет до 4–5 м/с, но сохранит ощущение прохлады и будет поддерживать участки гололедицы на дорогах и тротуарах. Региональный прогноз на 9 марта в целом повторяет ситуацию в краевом центре: по территории края ночью ожидают от 5 до 1 градуса, днем — от 0 до +8, при этом заметное потепление пройдет менее чем за 10–12 часов.

На фоне ночных минусовых значений дорожное покрытие останется неоднородным: в низинах и на неочищенных участках сохранится корка льда, тогда как на открытых и хорошо продуваемых ветром трассах асфальт уже успел просохнуть после предыдущих осадков. Синоптики и экстренные службы предупреждают, что в утренние часы 9 марта автомобилистам стоит закладывать дополнительное время в путь и увеличивать дистанцию торможения, а пешеходам — избегать резких маневров на спусках и у остановок общественного транспорта.

Во вторник, 10 марта, температурный контраст в регионе усилится, и именно этот день метеорологи называют первым действительно весенним. Ночью в большинстве муниципалитетов ожидается около 2 градусов, в более холодных восточных и северовосточных районах столбик термометра может опуститься до 7, однако к утру начнется быстрое потепление. По оценке краевого Гидрометцентра, к позднему утру температура на большей части территории вырастет до +5…+7 градусов, а в западной части края достигнет +10…+12, что почти на 15–18 градусов выше минимальных ночных значений. В Ставрополе на этот день прогнозируют около 4…2 градусов ночью и +8…+10 днем при переменной облачности и без существенных осадков.

Смена погодного сценария связана с переходом региона под влияние более теплого атлантического воздуха, который приходит на смену предыдущему арктическому вторжению, принесшему снег и минусовые температуры в начале марта.

Станислав Маслаков