Следующий конкурс красоты «Мисс БРИКС» состоится в Индии в 2027 году
Следующий конкурс красоты «Мисс БРИКС» состоится в Индии в 2027 году, его планируют проводить ежегодно во всех трех номинациях: «Мисс», «Миссис» и «Мини-мисс». Об этом сообщила пресс-служба мероприятия.
Финал конкурса красоты «Miss, Mrs и Little miss BRICS 2026»
Фото: Инжу Галимова, Коммерсантъ
Принимающие страны планируется менять по очереди среди участниц БРИКС.
«Атмосфера дружбы и поддержки, которая царила на протяжении всех дней, полностью оправдала наши ожидания и идею проекта. Конкурс будет жить, и мы хотим, чтобы он стал ежегодным», — сообщила президент конкурса Динара Саляхова.
Первый международный конкурс прошел с 1 по 8 марта в Казани, в нем приняли участие 49 участниц из 17 стран. Победительницей конкурса в номинации «Мисс БРИКС» стала россиянка Валентина Алексеева.
Яркие кадры и подробности прошедшего события — в фотогалерее «Ъ Волга-Урал».