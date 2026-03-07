Россиянка Валентина Алексеева стала победительницей конкурса «Мисс БРИКС»

Валентина Алексеева из России стала победительницей международного конкурса «Мисс БРИКС», который состоялся в Казани. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал».

Валентина Алексеева, победившая в номинации «Мисс Брикс»

Фото: Инжу Галимова, Коммерсантъ Валентина Алексеева, победившая в номинации «Мисс Брикс»

Второе место в категории «Мисс БРИКС» заняла Иммакулате Вахера из Боливии, третье — Алия Короткая из Беларуси, которая также получила приз зрительских симпатий. В категории «Миссис БРИКС» победила Миллисент Мпхолоди Тлоу из ЮАР, на втором месте — Ольга Мигунова из Казахстана, на третьем — Александра Хватова из России.

В номинации «Мини Мисс БРИКС» победила Думалаог Саффира Кара Гилле из Китая. Второе место заняла Изабелла Новикова из Беларуси, третье — Лия Бегларян из ОАЭ. Приз зрительских симпатий в этой категории получил участница из Казахстана Арине Каторгина.

Участие в конкурсе приняли представительницы 17 стран, включая Бразилию, Россию, Индию, Китай, страны Африки и Ближнего Востока.

Церемония закрытия конкурса прошла с участием артистов Димы Билана, Клавы Коки, L'One, JONY и других. Среди гостей были Ксения Собчак, Ольга Бузова, Ханна, Нюша, Ольга Серябкина, Сердар Камбаров, Эльдар Джарахов и Елена Крыгина. Ведущими выступили Яна Чурикова и Вячеслав Макаров.

Влас Северин