Путин увеличил штрафы за нарушение правил пересечения границы

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий административную ответственность за нарушение правил пересечения государственной границы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Штрафы повышены по восьми составам правонарушений в области защиты госграницы. Для физических лиц максимальный размер взыскания увеличен с 5 тыс. до 25 тыс. руб., для должностных — с 50 тыс. до 250 тыс. руб., для юридических — с 800 тыс. до 2,5 млн руб.

Наказание грозит за нарушение правил въезда или выезда из страны при прохождении пограничного контроля, а также за несоблюдение порядка пересечения границы лицами или транспортными средствами.