В КБР насчитали 7,4 тысячи предпринимательниц

В Кабардино-Балкарии свыше семи тысяч женщин активно занимаются предпринимательством, что составляет 40% от общего числа индивидуальных предпринимателей в республике, сообщили в пресс-службе администрации главы КБР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По последним данным Министерства экономического развития КБР на конец 2024 года, эта цифра достигла 6442 женщин-предпринимательниц, и их доля выросла до 38,4% от всех ИП. Они доминируют в ключевых отраслях: предоставляют социальные услуги, шьют одежду, ведут образовательные проекты, занимаются бухучетом, производят текстиль и управляют кафе в сфере общепита. Теперь их стало еще на тысячу больше.

Жительницы республики массово регистрируют статус самозанятых, предпочитая маникюр, педикюр, косметологию, уход за детьми и пошив одежды. На 1 декабря 2024 года самозанятых в КБР стало 81 тыс. человек, рост на 15,5% к прошлому году; из них 78,5 тыс. — физлица, а 2,5 тысячи — ИП. Общее число занятых в МСП, включая ИП и самозанятых, превысило 108 тысяч, или 25% всего работающего населения республики. Средний возраст самозанятых — 35 лет, они платят налоги на 201,7 млн рублей с 2020 года.

Министерство экономического развития КБР объясняет рост государственной поддержкой в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», запущенного в 2025 году. Женщины получают финансовую помощь, консультации, образовательные программы и имущественную поддержку. При центрах занятости работают 11 женских клубов, где проводят мастер-классы по финграмотности, праву и бизнес-компетенциям. Комитет по женскому предпринимательству при «Опоре России» в КБР возглавляет Елена Давыдова; он координирует эти инициативы. Субъектов МСП в республике на январь 2025 года насчитывается 22,6 тыс.: 5,8 тыс. юрлиц и 16,8 тыс. ИП, рост на 6,9%.

Станислав Маслаков