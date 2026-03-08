Силы ПВО за шесть часов сбили над Россией более 150 беспилотников

Средства противовоздушной обороны уничтожили с 8:00 до 14:00 мск 152 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, силы ПВО перехватили и ликвидировали 103 БПЛА над Брянской областью, 13 — над Тульской, 12 — над Калужской, 10 — над Белгородской, четыре — над акваторией Азовского моря, три — над Курской областью, по два — над Краснодарским краем, Крымом и Московским регионом, один — над Орловской областью.

За прошедшую ночь силы ПВО России сбили 72 беспилотника самолетного типа.