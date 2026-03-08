Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом под Приозерском

Власти Ленобласти прокомментировали состояние пострадавших в ДТП с автобусом и легковушкой, которое случилось 7 марта под Приозерском. По данным комитета по здравоохранению региона, одна из пассажирок была доставлена в хирургическое отделение больницы, опасности для жизни нет.

Еще у двоих пассажиров, доставленных в больницу по скорой, диагностированы ушибы. Обе пострадавшие предпочли амбулаторное лечение. Известно, что автобус следовал из Приозерска в Новое Девяткино.

Ранее «Ъ Северо-Запад» освещал подробности аварии, которая случилась на 56-м км автодороги А-121 «Сортавала» у деревни Иваново. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Андрей Маркелов