Путин назвал конфликт на Украине следствием ошибки западных стран

Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине — это ошибка стран Запада. Об этом президент сказал автору «Вестей» Павлу Зарубину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Можно сказать, что вообще все, что происходит сейчас, — это, безусловно, ошибка, прежде всего, западных стран. Ошибка системная»,— сказал Владимир Путин. По его словам, «украинский кризис» возник из-за «поддержки западными странами госпереворота на Украине», за которым последовали «крымские события, а потом и на юго-востоке Украины, в целом, Донбасс, Новороссия».

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для успешного завершения российско-украинских переговоров на Украине «кто-то должен взять на себя ответственность» и принять необходимые для этого решения. По словам Дмитрия Пескова, «по идее» это должен быть президент Украины Владимир Зеленский.