Песков: в Киеве знают, что нужно сделать для успеха переговоров с Россией

В Киеве «кто-то должен взять на себя ответственность» и принять решения, необходимые для успешного завершения российско-украинских переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью автору «Вестей» Павлу Зарубину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам господина Пескова, «это, по идее, должен быть [президент Украины Владимир] Зеленский». Пресс-секретарь добавил, что украинские власти «прекрасно знают, что нужно сделать».

Дмитрий Песков также заявил о наступательной динамике действий ВС РФ в зоне СВО и предположил, что «нервозность» в Европе из-за этого будет нарастать.