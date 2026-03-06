Песков: в Киеве знают, что нужно сделать для успеха переговоров с Россией
В Киеве «кто-то должен взять на себя ответственность» и принять решения, необходимые для успешного завершения российско-украинских переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью автору «Вестей» Павлу Зарубину.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
По словам господина Пескова, «это, по идее, должен быть [президент Украины Владимир] Зеленский». Пресс-секретарь добавил, что украинские власти «прекрасно знают, что нужно сделать».
Дмитрий Песков также заявил о наступательной динамике действий ВС РФ в зоне СВО и предположил, что «нервозность» в Европе из-за этого будет нарастать.