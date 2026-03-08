В Кисловодске в 2025 году 151 пара курортников вступила в брак

В 2025 году отдыхающие в санаториях Кисловодска заключили 151 брак, что укрепляет репутацию курорта как романтического центра России, написал мэр города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

Он заявил, что город создает уникальную атмосферу, которая вдохновляет гостей на создание семей. Туристы выбирают Кисловодск за мягкий климат, минеральные источники и развитую курортную инфраструктуру с роскошными парками и спа-комплексами.

Эта тенденция набирает обороты уже несколько лет. В 2024 году в Кисловодске зарегистрировали 632 брака, из них 157 заключили приезжие туристы, вдвое больше, чем годом ранее. Санатории активно сотрудничают с местным ЗАГСом: гости подают заявления через Госуслуги прямо из номеров, что упрощает процесс. За полгода 2024-го поженились 70 пар из других регионов, а с июня по август того же года зафиксировали 241 брак — на 7% больше, чем в 2023-м. В администрации отмечают рекордный рост: за девять месяцев 2024-го заключили 509 браков, на 30% превысив прошлогодний уровень, при этом число разводов упало до минимума с 2022 года.

Мэр Евгений Моисеев связывает успех с «новыми историями любви», которые рождаются на курорте. Кисловодск входит в топ-10 городов России для парного отдыха: в январе 2025-го санатории заполнили на 88%, а молодожены проводят здесь не только церемонии, но и медовые месяцы. Город привлекает пары из столиц и регионов: климат Кавказских Минеральных Вод лечит душу и тело. В 2025-м отметились даже возрастные пары — 97-летний мужчина женился на 70-летней женщине, а 90-летний — на 76-летней.

Кисловодск усиливает бренд: новые услуги ЗАГСа, включая выездные регистрации, повышают поток. Туристы платят госпошлину 350 руб., привозят паспорта и справки о разводе, если нужно. Курорт ожидает дальнейшего роста в 2026 году.

Станислав Маслаков