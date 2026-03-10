Вчера исполнилось 55 лет губернатору Курганской области Вадиму Шумкову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Его поздравляет полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе, участник программы «Время героев» Артем Жога:

— Благодаря Вашей твердой позиции, целеустремленности и стратегическому мышлению реализуются масштабные инфраструктурные проекты, привлекаются крупные инвестиции, создаются новые рабочие места. Ваши усилия в полной мере способствуют достижению общенациональных целей развития, обозначенных главой государства. Особые слова благодарности за Вашу всестороннюю поддержку специальной военной операции: наших бойцов на передовой и их родных, ветеранов, жителей Донбасса и приграничных регионов. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, энергии, успехов в дальнейшей работе на благо Курганской области и всей России!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»