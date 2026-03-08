Мантуров: запуск «Дружбы» зависит от политической готовности Украины

Нефтепровод «Дружба» технически готов к возобновлению работы, с российской стороны все функционирует, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров автору ИС «Вести» Павлу Зарубину. По словам господина Мантурова, венгерская сторона также подтверждает техническую готовность, однако вопрос упирается в политическое решение Украины.

Транзит нефти по трубопроводу был остановлен 27 января после повреждения. Украина возложила ответственность за инцидент на Россию. В ответ словацкий премьер Роберт Фицо объявил о прекращении транзита электроэнергии на Украину. Венгрия и Словакия договорились создать совместную комиссию для проверки состояния нефтепровода, однако президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение провести инспекцию.

В начале марта Венгрия по подозрению в отмывании денег задержала семь сотрудников украинского Ощадбанка, перевозивших наличные и золото. Украина в ответ обвинила Будапешт в захвате заложников. Венгрия вернула задержанных на родину, однако конфискованные деньги оставила у себя. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт решит судьбу средств, когда поймет, «что это такое».