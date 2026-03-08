Туристы запрашивают помощь дипломатов

Российские туристы, которые не могут уехать со Шри-Ланки, рискуют оказаться на улице. Об этом “Ъ FM” рассказали сами путешественники. Судя по информации из местных чатов, они подготовили обращение в МИД РФ, чтобы попросить помощи с вывозными рейсами. Туристы утверждают, что у многих заканчивается срок пребывания в отелях, а местные авиакомпании отменяют рейсы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

По данным сервисов бронирования, ближайший прямой рейс «Аэрофлота» из Коломбо в Москву должен состояться 18 марта. Стоимость одного билета — 316 тыс. руб. Однако туристка Наталия Ветрицкая нашла альтернативный вариант возвращения в российскую столицу:

«Озвучивают два варианта: либо изменить дату вылета, либо предоставить какой-то ваучер. Нам он не нужен. А вот вернуть деньги обратно нам не предложили. Наша авиакомпания AirArabia предложила ближайшую дату 20 марта. Пока мы заполняли все документы, уже и 21 марта исчезло. Непонятно, как отсюда улетать. Мы такие не одни.

При этом нам сказали, что обязательно надо встать на учет в консульстве, потому что они знать не знают про нас. Но мы не может ждать, нам надо в Москву, поэтому мы купили рейс через Китай. Мы полетим в Малайзию (Куала-Лумпур), затем в КНР, потом во Владивосток, потом Москва. Конечно, мы потратились. Билеты в 140 тыс. руб. нам обошлись на двоих, но добираться будем три дня.

Прямые рейсы есть, но стоят очень дорого — 300 тыс. руб. на одного.

Сейчас мы арендуем дом у знакомого, и, слава богу, нас никто не выселяет. У других ситуация сложнее: отели, хостелы просят людей выехать. Они не понимают, что делать. Если есть деньги, найти что-то можно. Когда я в консульство позвонила, молодой человек сказал, что если уж совсем безвыходная ситуация, нужно доехать к ним, они хоть как-то приютят и накормят».

По данным Ассоциации туроператоров России, на Шри-Ланке застряли около 3,5 тыс. россиян. В посольстве подчеркнули, что круглосуточно занимаются проблемой туристов. Там сообщили ТАСС, что получили свыше 600 обращений. Посольство контактирует с перевозчиками Emirates, Etihad и AirArabia по поводу их обязательств перед пассажирами.

Кроме того, дипломаты направили запрос в Росавиацию с просьбой организовать дополнительные рейсы. При этом, по словам туристки Ирины Филатовой, сначала в посольстве не спешили решать эту проблему:

«Когда случилась отмена рейса, я все равно решила доехать до аэропорта в надежде на то, что, может быть, авиакомпания как-то организует другие варианты. Но на месте выяснила, что ее офис закрыт, сотрудника нет. Появился он только часов в 11-12 дня. Так мы и еще несколько семей провели всю ночь под дверью офиса, после чего я переехала в гостиницу за свой счет недалеко от аэропорта, ожидая, что авиакомпания ответит хотя бы.

При этом в посольство мы также сразу звонили. Нам ответили, что следует связываться с перевозчиком. 5 марта я решила переехать к друзьям, потому что так жилье обходится дешевле. В чате активно обсуждается, кто какие билеты покупает. Сейчас один из путешествующих рассказал, что нашел рейс с семью пересадками за 150 тыс. руб. Чтобы понимать порядок цен: сюда я прилетела за 19 тыс. руб., обратный билет приобрела за 40 тыс. руб. Но на данный момент таких билетов и рейсов не существует.

Кроме того, когда я возвращалась назад из аэропорта, у меня украли вещи вместе с документами и деньгами. Мне пришлось подавать заявку в полицию, звонить в наше посольство. Его сотрудник ответил, что это моя проблема, помочь прямо сейчас он ничем не может и мне следует приехать к ним в будний день. Сейчас мне пришло предложение заполнить форму для того, чтобы нас, наконец-то, посчитали и вообще поняли, есть ли необходимость вывозных рейсов».

Ранее в Российском союзе туриндустрии заявили, что для граждан, которые не захотят перебронировать поездки на Ближний Восток на другие направления, срок возврата денежных средств будет увеличен до 30 дней. Это связано с высокой загрузкой агентств.